Był poszukiwany listem gończym. Zatrzymali go w Zielonej Górze

Policjanci zatrzymali poszukiwanego trzema listami gończymi 36-letniego zielonogórzanina. W nocy z piątku na sobotę (3/4 kwietnia) oraz w sobotę rano dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację o podejrzanych mężczyznach na motocyklu, którzy jeździli po osiedlowych parkingach, zaglądali do samochodów i łapali za klamki zaparkowanych aut.

Wiedziały o nim wszystkie patrole w Zielonej Górze

Komunikat z opisem mężczyzn trafił do wszystkich patroli w mieście. Kryminalni, którzy patrolowali miasto, około godziny 14:00 zauważyli dwóch mężczyzn jadących na motocyklu. Policjanci zablokowali im drogę radiowozem i zatrzymali.

Kierującym okazał się poszukiwany trzema listami gończymi 36-latek, który dodatkowo ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierował motocyklem pod wpływem narkotyków. Mężczyzna ma do odbycia trzy wyroki pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniami oraz przemyt narkotyków. Łącznie spędzi w więzieniu dziewięć lat.

Dodatkowo usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a po otrzymaniu wyników badań krwi, usłyszy również zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków.