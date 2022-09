Byliśmy na próbie czytania Króla Zamczyska. W sobotę zobaczymy ten spektakl w Zatoniu

Król Zamczyska - dwa światy

Przeczytamy adaptację powieści Seweryna Goszczyńskiego. On opowiada nam historię, która przydarzyła mu się przed laty. Mamy tego człowieka, który przekaże nam tę opowieść i młodego człowieka, który to wszystko przeżywał ... Dwa światy....

Seweryn Goszczyński napisał KRÓLA ZAMCZYSKA w 1842 roku. Główny bohater odwiedza ruiny odrzykońskiego zamku, gdzie poznaje miejscowego dziwaka Machnickiego. Ów Machnicki przeprowadza Goszczyńskiego nie tylko po korytarzach ruin, ale przede wszystkim na drugą stronę, do równoległej rzeczywistości. Tam, w tej krainie, to on - uznawany za miejscowego odludka - sprawuje niepomierne rządy nad przeszłością i przyszłością - czytamy na stronie organizatorów tego wydarzenia (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze i Lubuskie Laboratorium Książki).

Adaptację tego gotyckiego tekstu przygotował Jerzy Machowski, który również wyreżyseruje czytanie. Na skrzypcach zagra dla nas na żywo Jakub Kotowski.