Były wyzwiska, a potem grożenie bronią. 53-letni sprawca rasistowskiego ataku na pracownika Winiarni Bachus zatrzymany

Rasistowski atak na pracownika restauracji Winiarnia Bachus w Zielonej Górze ma swój dalszy ciąg. Mężczyzna, który na początku czerwca 2020 r. wszczął tam awanturę i zaatakował rasistowskimi wyzwiskami jednego z pracowników lokalu, w czwartek (11 czerwca 2020) opublikował na swoim Facebooku film. Widać na nim pistolet, który chwyta do ręki i komentarz „No to mili państwo. Czas załatwić sprawę”.

Przypomnijmy. Do rasistowskiego ataku doszło w środę, 3 czerwca, w zielonogórskim Bachusie. „Wypie***j z kraju!”, „idź stąd kur…o!” – m.in. takimi słowami agresywny klient wyzywał pochodzącego z Ukrainy Olka Szewczuka. Rzekomym powodem awantury było to, że pracownik nie umiał wystawić faktury. Incydent został zarejestrowany na wideo.

Jak poinformował pan Olek, gdy przyszło do płacenia rachunku, klient zażądał faktury podając jedynie NIP. Wystawiając dokument zaciągnęły się stare dane firmy, która już nie istnieje. To go rozwścieczyło. Zaczął się awanturować, podarł fakturę, a potem zniknął nie płacąc – mówi pan Olek. – Wrócił do nas następnego dnia, wyraźnie nabuzowany. Żądał rozmowy z szefem, zaczął mnie wyzywać, od cweli i ku**w, również za to, że pochodzę z Ukrainy. Wezwaliśmy policję i ochronę. Zanim przybyli policjanci ponownie się ulotnił, zostawiając jedynie wizytówkę.