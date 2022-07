Bytom Odrzański zaprasza na bajecznie kolorowy festiwal. Niezwykłe stroje i egzotyczna muzyka przyprawią o zawrót głowy

Światowo i kolorowo

Już w ten piątek (8 lipca) w Bytomiu Odrzańskim odbędzie się XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”. W imprezie o światowej renomie weźmie udział łącznie ponad dwustu artystów z 7 krajów. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję, by podziwiać bajecznie kolorowe stroje, niezwykły taniec, urzekający śpiew i hipnotyzującą muzykę na żywo . Wystąpią zespoły z Ukrainy, Burundi, Turcji, Chile, Meksyku i Panamy. Polskę będzie reprezentował Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" z Legnicy.

Atrakcyjnie dla dzieci i dorosłych

Festiwal to czas rozrywki dla dzieci i dorosłych. Zadbają o to "Pizza event" i "Strefa Zabawy". Będzie okazja, by w kreatywnej strefie uruchomić swoje artystyczne talenty i dać upust pomysłowości. Na przybyłych będą czekać stoisko ceramiczne z darmowymi warsztatami na kole garncarskim, produkty regionalne, lody, pizza i grill. Swoje rękodzieło zaprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przystań".