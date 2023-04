Całoroczny kompleks wyciągów dla narciarzy i rowerzystów na Dolnym Śląsku. To będzie magnes na turystów, wart 140 milionów złotych

Centrum Sportowe Sosnówka. Co ma powstać?

Na zboczach góry Czoło (874 m n.p.m.) w Sosnówce miałby powstać:

dwa 4-osobowe wyciągi kanapowe

trzy 6-osobowe wyciągi kanapowe

siedem tras rowerowych o długości 7000 metrów

ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

6360 metrów tras narciarskich. Najdłuższa nartostrada ma mieć 2100 metrów

liczne szlaki piesze

Obiekt ma żyć i działać przez cały rok. Trasy przebiegać będą z góry Czoło do Sosnówki Średniej, Borowic i Miłkowa. To wsie w gminie Podgórzyn, mało znane do tej pory, przytłoczone przez Karpacz.