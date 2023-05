Carina Gubin lepsza od Lechii Zielona Góra. Trzy ciosy gubinian w lubuskich derbach

Carina Gubin – Lechia Zielona Góra 3:1 (0:0)

Niespodziewanie to Lechia lepiej weszła w mecz, spychając miejscowych do głębokiej defensywy. Piłkarze Cariny ulegali pressingowi rywali i szybko tracili piłkę, a podopieczni trenera Michała Sucharka (zastępował on w tym meczu Andrzeja Sawickiego, który pauzował za żółte kartki) dochodzili do groźnych sytuacji oraz wykonywali sporo stałych fragmentów. Po żadnym ze strzałów piłka nie znalazła jednak drogi do bramki gubinian.