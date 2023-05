Carina Gubin pokonała Wartę Gorzów i melduje się w lubuskim finale Pucharu Polski. Zagra z Czarnymi Żagań

Carina Gubin – Warta Gorzów - po dogrywce 1:0 (0:0)

Wyrównana pierwsza połowa, agresywna Warta

Półfinał odbył się na stadionie miejskim w Gubinie. Plan przyjezdnych na to spotkanie widać było od pierwszych minut. Gdy Carina grała na swojej połowie, to zawodnicy Warty podchodzili do wysokiego pressingu. Było to widać zwłaszcza, gdy gospodarze rozgrywali piłkę od własnej bramki. Gdy tylko Carinie udało się przedostać na połowę rywala, to gorzowianie bronili się kompaktowo i próbowali wyprowadzać kontrataki.