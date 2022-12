Catering na wigilię i Boże Narodzenie w Zielonej Górze. Ofert nie brakuje. Trzeba się szybko zgłaszać, żeby zdążyć. Zobacz ceny

Wigilia/Boże Narodzenie 2022. Gotowe potrawy na święta

Zamówienie gotowych potraw to pewność, że zdąży się z wszystkim na czas, nic się nie przypali, będzie pysznie smakowało i oszczędzi się czas, który będzie można poświęcić rodzinie. Czy da się też zaoszczędzić pieniądze? To możliwe, bo jeśli zwykle robimy potraw za dużo, i każdej w dużych ilościach, które potem się marnują, to koszt wyliczonych, zamówionych porcji może być mniejszy.

Przejrzeliśmy oferty cateringów kilku zielonogórskich restauracji. Menu jest bogate. Można się skusić na potrawy świąteczne, których wcześniej w domu się nie robiło, można też wybierać dania spośród tradycyjnych. Ale decyzję trzeba podjąć szybko. Za kilka dni może być za późno.

Ceny pierogów

Można wybrać tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami. Znaleźliśmy porcję 6 sztuk za 20 zł. To Casa Mia Trattoria, która oferuje też pierogi z kaczką oraz z karpiem, orzechami włoskimi i rozmarynem.

Restauracja Między nami oferuje pierogi z kapustą i grzybami po 3,5 zł za sztukę, minimalna ilość to 10 sztuk. Pierogi z kaczką są po 4,2 zł, też trzeba zamówić co najmniej 10.

Wygodna Gospodyni oferuje pierogi z kapustą i pieczarkami po 2,5 zł za sztukę. Pierogi z takim nadzieniem Leonia sprzedaje po 18 zł za 8 sztuk.

Restauracja E la Passsion proponuje pierogi kapustą i grzybami po 31 zł za pół kilograma.

Moja Kuchnia Do syta proponuje kilogram tych tradycyjnych pierogów za 30 zł (to 24 sztuki).