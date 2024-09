CeMeSiusz Zdrovikus zamieszkał na Sulechowskiej, czyli mamy 70. Bachusika w Zielonej Górze

Tak naprawdę ojcem zielonogórskich Bachusików jest jednak regionalista i były dziennikarz „Gazety Lubuskiej” - Tomasz Czyżniewski. To on 14 lat temu zorganizował na łamach „GL” wielką dyskusję i przekonywał: - Wrocław ma swoje krasnoludki, niech Zielona Góra ma swoje Bachusiki. Pomysł chwycił, jak widać fundatorów rzeźb nie brakuje. Firmy, stowarzyszenia chcą w ten sposób uczcić swoje jubileusze, ale też dołożyć cegiełkę do turystycznej atrakcji miasta, jaką z pewnością jest Bachusikowy Szlak. Początkowo dzieci Bachusa rozbiegły się po centrum Zielonej Góry, z czasem coraz ich więcej także w odległych zakątkach Winnego Grodu. 70. Bachusik zamieszkał przy ul. Sulechowskiej 28, gdzie powstała w styczniu ubiegłego roku przychodnia zdrowia. - Takie były oczekiwania mieszkańców, bo był problem z zapisywaniem noworodków. A w skład naszej przychodni wchodzi pediatra, dwóch neonatologów, lekarze medycyny rodzinnej, interniści – mówi Jarosław Kowalski (Pediatra Roku 2023). - Głównie przyjmujemy te noworodki, które z powodu braków kadrowych inne przychodnie nie mogą już zapisać do siebie. Stąd też pomysł dobrego duszka, który będzie czuwał nad zdrowiem naszych pacjentów.

CeMeSiusz Zdrovikus stanął przed obiektem na specjalnym postumencie. Otoczony barierkami spowodował, że zaproszeni do odsłonięcia goście, musieli się wykazać sprawnością fizyczną (ruch to zdrowie), by przeciąć wstęgi i zdjąć z figury różowy materiał.

- Cieszymy się, że prywatni inwestorzy chcą utożsamiać się z naszym miastem i finansować kolejne rzeźby Bachusików i w ten sposób kultywować tradycję winiarstwa – podkreśla Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. - Co ważne w tym przypadku, jest to obiekt medyczny, który wpisuje się w mapę potrzeb tej części miasta. To dla mnie jako gospodarza Zielonej Góry bardzo istotne, że są osoby, które chcą inwestować w zdrowotne usługi, które są bardzo ważne.

Rzeźbiarz Artur Wochniak mówi, że nowy Bachusik jest trochę przebiegły. Dlaczego?

- Z przodu ma stetoskop ze słuchawką. Można zbliżyć piersi czy plecy, by nas przebadał. Z tyłu natomiast chowa strzykawkę – zauważa A. Wochniak.