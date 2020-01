Centralna Liga Juniorów U-15. W kiepskim bilansie warto też znaleźć pozytywy

Zielonogórzanom nie udało się wygrać ani jednego meczu, trzy zremisowali, a w jedenastu ze zwycięstw cieszyli się ich rywale. Bilans bramkowy, nieco wstydliwy: 9-46. W statystycznym ujęciu gry chłopaków z APMM można wskazać na to, że kilka razy udało im się zaskoczyć faworyzowanych przeciwników. W czterech spotkaniach zielonogórzanie prowadzili – to można zapisać im na plus. Najbliżej zwycięstwa byli w spotkaniu na własnym boisku z FC Wrocław Academy U.K.S., do szczęścia zabrakło 16 minut.

- Zostawiliśmy sporo serca na boisku, ale nie ma jakiejś rozpaczy. Oczywiście trochę nam smutno, bo mogliśmy zostać w tej lidze – powiedział obrońca Filip Filipczak. - To jest bardzo fajna liga, dużo się tu nauczyliśmy. Zdecydowanie było ciekawiej niż w rozgrywkach wojewódzkich. Teraz musimy walczyć, by kolejny rocznik dostał się do centralnej ligi.

- Ci sami chłopcy powalczą o awans - dodał Hubert Więckowski. - Jeśli jednak wygrają rywalizację w regionie i zwycięsko przejdą baraże, w centralnej lidze zagra zespół z rocznika 2006, a moja drużyna, już juniorzy młodsi, przejdzie do zielonogórskiej Lechii. Myślę, że dla takich zespołów jak nasz, system w którym gra się dwie rundy, czyli jesień-wiosna byłby korzystniejszy. Ta liga mogłaby liczyć wówczas 16 zespołów, a nie osiem. My po prostu potrzebujemy czasu, żeby dostosować się do wymogów. Inaczej mają zespoły ze Śląska, które w swojej regionalnej lidze trafiają na mocnych rywali i wchodząc do centralnych rozgrywek czują się jak ryba w wodzie. My musimy mieć czas na adaptację. W regionie mamy mało spotkań z wymagającymi rywalami.