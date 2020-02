Centralna Liga Juniorów U-15. W Zielonej Górze największych pogromów nie było

Zagłębie miało w swoich szeregach trójkę świetnych snajperów. Kacper Masiak, Oliwier Sławiński i Kacper Terlecki zdobyli razem 46 bramek (spośród 58 całej drużyny). Kacper Masiak z 17 golami wygrał klasyfikację najlepszych strzelców rundy jesiennej. Lubinianin w jednym ze spotkań (Chrobry – Zagłębie 8:0) cztery razy pokonał bramkarza rywali. Ale to nie on jest autorem największej liczby trafień w jednym meczu. O jedną bramkę więcej zdobył reprezentant Śląska Wrocław Dawid Gruszecki w meczu z Piastem Gliwice. W odniesieniu do zespołu z Gliwic, warto odnotować ciekawostkę. Piast, podobnie jak zielonogórzanie, opuścił centralne rozgrywki, ale w odróżnieniu od lubuskiej drużyny, mógł pochwalić się znakomitym snajperem. Patryk Starobrat zdobył aż 15 bramek, a jego koledzy z drużyny dołożyli do dorobku Piasta jeszcze tylko cztery gole.

Więcej niż dziesięć bramek jesienią zdobyli jeszcze: Oliwier Sławiński (Zagłębie) – 15, Kacper Terlecki (Zagłębie) – 14, Wojciech Bielec (Rozwój) – 12. Warto odnotować też, że oprócz wyżej opisanych osiągnięć Dawida Gruszeckiego (pięć bramek w jednym meczu) i Kacpra Masiaka (cztery bramki), ośmiu piłkarzy 11-krotnie strzelało po trzy gole. Aż trzy razy hat-trickiem popisał się wspomniany już w tym miejscu Patryk Starobrat.

Dla porównania, lista strzelców APMM Zielona Góra wygląda tak: Mateusz Połomka i Jakub Judkowiak – po 2 bramki, Aleksander Sadowski, Piotr Biernach, Kajetan Szubara, Eryk Grzeszyński i Łukasz Tumala – po 1.