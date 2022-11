Centrum Zdrowia Matki i Dziecka dostało wart ponad 60 tys. zł prezent od stowarzyszenia "Warto jest pomagać". Co to jest?

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” zbierało pieniądze dla CZMiD od 2018 roku. Potem wybuchła pandemia, planowane miejsce leczenia dzieci, zamieniło się w tymczasowy szpital covidowy. Teraz nowy obiekt wrócił do swojego pierwotnego przeznaczenia. Jest więcej miejsca, więcej możliwości leczenia i wykorzystania nowoczesnego sprzętu. Każdy więc taki prezent, jak ten wręczony w środę, jest na wagę złota. Trafił on do Pracowni Urodynamiki i Uroterapii, działającej w ramach Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej.