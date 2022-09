Ceny korepetycji idą w górę. Ile kosztują zajęcia dodatkowe w nowym roku szkolnym? „Wcześniej za godzinę płaciliśmy 70, dziś już 90 zł”

Dzieci często potrzebują zajęć dodatkowych, np. po to, by nadrobić zaległości spowodowane pandemią czy przygotować się do egzaminów. W roku szkolnym 2022/2023 aż 70 proc. rodziców zapisze na nie swoje dzieci. Korepetycje będą jednak droższe niż jeszcze w ubiegłym roku.

