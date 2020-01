Ceny na ryneczku w Zielonej Górze. Ile kosztują warzywa, owoce, mięso, wędliny. - Jest tanio - uważają rolnicy

Ceny na ryneczku w Zielonej Górze. Ile kosztują warzywa, owoce, mięso, wędliny We wtorek (14 stycznia) sprawdziliśmy ceny warzyw, owoców, mięsa i wędlin na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze. Ogórki kosztowały 18 zł, za kilogram dużych pomidorów malinowych trzeba było zapłacić nawet 22 zł. Ale nie wszystkie ceny zwalały z nóg. - Tutaj jest tanio - przekonywał sprzedawca owoców i warzyw. - I najlepiej, bo jak czegoś brakuje, to dołożą. No i można się targować! - mówiła klientka w średnim wieku.

Szymon Kozica