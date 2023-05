Ceny sadzonek na ogródek w Zielonej Górze. Czy trzeba przeczekać zimnych ogrodników?

Zakupy w Zielonej Górze. Przed nami czas zimnych ogrodników

Zakupy sadzonek na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze to okazja do rozmów z producentami roślin, którzy chętnie udzielają porad, co i kiedy sadzić oraz w jakiej temperaturze przetrzymać kupowane roślinki. A trzeba poczekać jeszcze do połowy maja.

- Z sadzeniem jeszcze czekamy - przyznaje pan Tomasz z okolicy Zielonej Góry, u którego można kupić dziesiątki rodzajów sadzonek.

Tzw. zimni ogrodnicy zaczynają się 13 maja imieninami Serwacego, 14 maja przypadają imieniny Bonifacego. Dni spodziewanych spadków temperatury kończy zimna Zośka, czyli imieniny św. Zofii 15 maja. Doświadczeni działkowcy i ogrodnicy radzą właśnie po 15 maja zacząć sadzenie roślin.