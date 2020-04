Ceny warzyw i owoców na ryneczek przy ul. Owocowej w Zielonej Górze. Za ile można kupić truskawki i szparagi?

Ryneczek przy ul. Owocowej w Zielonej Górze jest otwarty. Jak co tydzień zaglądamy na targ w sobotę i sprawdzamy, ile kosztują warzywa i owoce. Pojawiły się już polskie truskawki, szparagi, młoda kapusta. Zobaczcie, co jeszcze można znaleźć na zielonogórskim ryneczku. Przejdźcie do Galerii>>>

To będą wakacje inne niż wszystkie. Gigantyczne straty. Wideo