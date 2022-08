Cezary Żak i Bartłomiej Topa skradli show! Tak wyglądała "Kolacja dla głupca" w Dąbiu podczas Lubuskiego Lata Kulturalnego

"Kolacja dla głupca" w Dąbiu

Cezary Żak, Bartłomiej Topa, Marta Chodorowska, Małgorzata Pieczyńska i Michał Zieliński to aktorzy, którzy wystąpili na scenie, która znajduje się na plaży w Dąbiu. Wystawili spektakl pt. "Kolacja dla głupca". To francuska komedia, w której tytułowa "kolacja dla głupca" jest organizowana we wtorkowe wieczory przez bogatego wydawcę - w tej roli Cezary Żak. Wraz z wpływowymi znajomymi na każdą kolację zapraszają wyjątkowych nieudaczników, będących nieświadomymi niczego obiektami kpin i uczestnikami konkursu na największego frajera. Jak to często w komediach bywa, nieoczekiwany splot wydarzeń powoduje, niespodziewany zwrot akcji...