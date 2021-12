Channing Tatum kupił prawa do „Jak nakarmić dyktatora”. Sukces Szabłowskiego i Musiała w Hollywood!

Serial ma opowiadać o wymyślonym dyktatorze, którego doświadczenia kulinarne będą oparte na tych opisanych w książce.

„Mam nadzieję, że zrobiony zostanie tak, by dobrze się go oglądało, by zawierał element rozrywkowy, ale z drugiej strony, by skłaniał do refleksji na temat współczesnego świata, dyktatury. Tak też ta moja książka była napisana. Sprzedała się w dwudziestu krajach także dlatego, że opowiada nie tylko o tym, co jedli dyktatorzy. Mam nadzieję, że jakaś głębsza myśl została w niej zawarta”