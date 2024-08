"Chcemy ciągle zaskakiwać publiczność". Rozmowa z Cezarym Zychem, dyrektorem festiwalu Muzyka w Raju| WIDEO

Do 24 sierpnia w trzech miejscowościach województwa lubuskiego odbywają się koncerty muzyki dawnej pod wspólnym hasłem Muzyka w Raju. To festiwal, który przez 21 lat zbudował markę rozpoznawalną w Europie i cenioną przez pasjonatów muzyki i wykonawców. – Chcemy, żeby muzyka była pretekstem do odwiedzania Ziemi Lubuskiej, poznawania jej zabytków i historii – podkreśla Cezary Zych, dyrektor festiwalu.

Jacek Katos: – Dla tych, którzy niekoniecznie o tym wiedzą, powiedzmy, jak znaczący i niezwykły jest to festiwal?

Cezary Zych: – Festiwal powstał w roku 2003. Bezpośrednią inspiracją do jego powołania były sesje nagraniowe, które obywały się w pocysterskim klasztorze w Gościkowie – Paradyżu. Wówczas to miejsce było niesamowite, a jednocześnie mało znane. Było zamknięte dla gości z zewnątrz. Postanowiliśmy z ówczesnym rektorem seminarium, księdzem Ryszardem Tomczakiem stworzyć warunki do powołania dużej międzynarodowej inicjatywy artystycznej. To był jeden z pierwszych takich festiwali w Polsce. Dzisiaj jest ich bardzo dużo. Nasz festiwal od samego początku miał bardzo specyficzną filozofię działania. Staraliśmy się być nie festiwalem gwiazdorskim, nie takim prawie komercyjnym, ale takim, który przedstawia mało znanych muzyków w Polsce, którzy dopiero rozpoczynają swoje kariery, a jednak zapowiadają się na gwiazdy. Budowaliśmy więź między nimi a regionem. Sprawialiśmy, że istniała pewna ciągłość w naszym planowaniu. Artyści pojawiali się raz, a potem kolejny, potem z ich rekomendacji przyjeżdżali ich koledzy. To rozrosło się do wielkiej inicjatywy i rozpoznawalnego w całej Europie festiwalu muzyki dawnej.

Wydarzenie zmienia swoją formułę, bo zmieniają się czasy. Zmienia się środowisko wykonawców muzyki dawnej. A my staramy się pozostawać wierni tej filozofii, cały czas ją rozwijać i jednocześnie doprowadzać do jeszcze silniejszej więzi z regionem, po to żeby muzyka była pretekstem do odwiedzania Ziemi Lubuskiej, poznawania jej zabytków i historii. Chcemy ciągle, żeby nie był to festiwal banalny, abyśmy zaskakiwali cały czas publiczność, i doborem wykonawców, i repertuaru, gdzie obok dzieł bardzo znanych, znajduje się bardzo dużo muzyki, która od stuleci nie była wykonywana.

To cwany ruch menadżerski zaprosić przyszłe gwiazdy. Jak często to się powtarza? I kogo w tm roku zobaczymy?

Ten nasz mechanizm funkcjonowania wynika z rozpoznania potrzeb wykonawców muzyki dawnej. To jest środowisko, w którym, jeśli ktoś już zrobił dużą karierę, bardzo mocno trzyma się tej pozycji, którą ma, nie dając trochę możliwości rozwojowych kolejnemu pokoleniu. Staramy się wybierać te najciekawsze postacie, dawać im wsparcie i oczywiście, budując w ten sposób więzi przyjaźni i lojalności. Te powodują, że możemy z nimi współpracować w kolejnych latach. Podobnie, jak wcześniej, skład artystyczny festiwalu to mieszanka doświadczenia i młodości.

Z jednej strony będą muzycy, których słuchacze mieli okazję poznać, jak Orkiestra Kore (powstała z inicjatywy Fundacji Muzyki Dawnej „Canor” i klawesynistki Joanny Boślak-Górniok). Jest festiwalową orkiestrą od wielu lat. Posłuchamy Teodoro Baù – świetnego, włoskiego gambisty. Przyjeżdża ze Szwajcarii Corina Marti grająca na klawesynach. Będzie Michał Gondko również mieszkający w Szwajcarii. Przyjeżdża Brazylijczyk Ivo Haun de Oliveira, zawodowy śpiewak. Będzie też bardzo wielu młodych muzyków, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na scenie profesjonalnej, a już prezentują nadzwyczajny poziom. Będzie francuski zespół La Nébuleuse, który zadebiutował w Paradyżu w ubiegłym roku. Teraz przyjeżdża w rozszerzonym składzie. We Francji wygrywają konkursy, grają w najlepszych zespołach. Można liczyć na wiele bardzo ciekawych wrażeń na ich koncertach. Zapewniam, że to będzie wielka przygoda, móc spotkać się z nimi i posłuchać ich muzyki.

Będzie też polska śpiewaczka Marta Krysiak, która przez kilka lat śpiewała w naszym popularyzatorskim cyklu „Przedsionek raju”. Robiła bardzo interesujący progres w ciągu ostatnich lat. Postanowiliśmy zaprosić ją do udziału w Muzyce w Raju i dać jej możliwość skonfrontowania z bardziej poważną publicznością i w bardziej poważnym kontekście. Będzie też młoda niemiecka flecistka Juliette Wagner, która w maju wygrała duży międzynarodowy konkurs w Holandii przeznaczony dla flecistów z całej Europy. Będzie też Francesca Benetti, włoska gitarzystka, która będzie grała bardzo nietypowy repertuar romantyczny z początku XIX wieku, na gitarze romantycznej, nie na takiej, którą znamy dzisiaj z sal koncertowych, ale dużo mniejszym bardzo pięknie brzmiącym instrumencie. Jeśli państwo zerknięcie na stronę festiwalu muzykawraju.pl tam znajdziecie tam bardzo dokładny program i informacje o wszystkich wykonawcach i to być może jest to miejsce, które skłoni was do tego, żeby przyjechać do Świebodzina, Międzyrzecza lub Gorzowa Wlkp.

Muzyka w raju daje możliwość być może jedyną dla niektórych okazję posłuchania brzmienia dawnych instrumentów i to instrumentarium robi wrażenie. Jakie to są instrumenty? Jak się je pozyskuje?

Oczywiście z naszego punktu widzenia największą atrakcją są wykonania muzyki, interpretacje artystów, ale dla wielu osób ciekawostką są instrumenty, na których grana jest muzyka dawna. Są to, zarówno instrumenty oryginalne, które powstawały w przeszłości, najczęściej siedemnasto-, osiemnasto- i dziewiętnastowieczne, starsze z reguły się nie zachowały, albo są w kiepskim stanie, jak ich kopie. Na świecie działa wiele warsztatów lutniczych, które przygotowują doskonałe kopie. Najpierw badają instrumenty, które znajdują się w rozmaitych muzeach, albo analizują szkice, jakie pozostawili po sobie dawni budowniczowie instrumentów i na tej podstawie budują nowe. Robią to zazwyczaj w ścisłej współpracy z muzykami, którzy testują je, sprawdzają, jak się zachowują. Ten proces trwa od wielu dziesięcioleci, w związku z tym jest to bardzo rozwinięta branża.

Jest też trzecie bardzo szczególne źródło instrumentów, które pojawiają się na koncertach muzyki dawnej. To są prototypy. A mianowicie, nie zachowały się pewne instrumenty, ale wiemy, że one istniały, na podstawie zapisków, albo niezbyt dokładnej obecności w ikonografii, obrazach czy grafikach. Budowniczowie próbują ma bazie tych skąpych informacji stworzyć taki instrument. Kilka lat temu jedna z naszych koleżanek z Danii Jesenka Balić Žunić grała na wiolonczeli da spalla. To mała wiolonczela, na której gra się tak, jak na skrzypcach, trzymając ją na ramieniu. Wiele wskazuje na to, że niektóre swoje utwory na taki instrument pisał Jan Sebastian Bach, ale nikt tego nie wie tego na pewno. Jest to pewna hipoteza.

Wybrane najbliższe punkty z programu:

Niedziela, 18 sierpnia, godz. 21 kościół pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Teorba ze wspomaganiem

La Nébuleuse:

Gabriel Rignol – teorba

Manon Papasergio – viola da gamba

Pernelle Marzorati – harfa

Riho Ishikawa – klawesyn