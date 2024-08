Chcesz kupić dom albo mieszkanie w Gorzowie i okolicach? Skorzystaj z usług profesjonalistów

Zakup nieruchomości to złożone przedsięwzięcie. By kupić taki dom lub mieszkanie, które cieszyć będzie nas przez lata, warto skorzystać z usług doświadczonych ludzi w branży. Skontaktujcie się z rzetelnymi deweloperami i cieszącymi się dobrymi opiniami biurami nieruchomości. Pamiętajcie też o kwestiach finansowania: by nie wpaść w pułapki kredytowych umów, skorzystajcie z porady doradcy kredytowego, który znajdzie kredyt szyty na miarę Waszych potrzeb i finansowych możliwości.

Mieszkanie z pierwszej ręki - urządzasz i mieszkasz jak chcesz Ten deweloper z Gorzowa dobrze urządził już tysiące Lubuszan! Mowa o Przedsiębiorstwie Obsługi Budownictwa EFEKT, które założone zostało w 1989 roku. To rodzinna firma prowadzona przez inżynierów Zenona Banasia i Justynę Flader-Banaś. - Początkowo specjalizowała się w projektowaniu i budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a z czasem przekształciła się w firmę deweloperską. Od 2009 roku firma rozszerzyła działalność o produkcję cegieł silikatowych w nowoczesnym zakładzie w Boleminie. EFEKT stawia na wysoką jakość i nowoczesne technologie, oferując kompleksową obsługę klienta i produkty najwyższej klasy - informuje deweloper. W sprzedaży jest właśnie najnowsza inwestycja dewelopera. Więcej informacji: PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "EFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z nimi marzenia o własnym domu staję się rzeczywistością Jeżeli marzysz o większym metrażu i własnym skrawku ziemi, czyli o domu, to z pewnością powinieneś zapoznać się z ofertą ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT. To firma, która od lat tworzy wyjątkowe miejsca do życia i pracy.

- Nasze projekty łączą nowoczesną architekturę z funkcjonalnością, odpowiadając na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Stawiamy na wysoką jakość wykonania, dbałość o detale oraz kompleksową obsługę klienta. Nasze mieszkania nie tylko zachwycają, ale również sprzyjają zdrowiu i komfortowi mieszkańców. ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT zadba o każdy detal, tworząc przestrzeń, gdzie marzenia o własnym domu stają się rzeczywistością. Nasze inwestycje znajdują się w spokojnych, zielonych okolicach, z dala od miejskiego zgiełku. Z nami możesz spełnić swoje marzenia i stworzyć dom, który zawsze chciałeś. Dołącz do nas i odkryj, dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem dla Ciebie - informuje deweloper.

Poznaj ofertę tego dewelopera. Więcej informacji: ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT Agent nieruchomości znajdzie dom lub mieszkanie Twoich marzeń Metrohouse, to największa firma pośrednictwa sprzedaży nieruchomości w Polsce. - Zielonogórski zespół wraz z Ekspertem kredytowym Credipass jest do Państwa dyspozycji nie tylko od poniedziałku do piątku, ale nasi Agenci często dostosowują swoje godziny pracy do dyspozycyjności klientów. Pomożemy Ci sprzedać, kupić lub wynająć dowolną nieruchomość. Będziemy towarzyszyć Ci na każdym etapie sprzedaży lub kupna, również przy umowie u notariusza i przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi - informuje zielonogórski oddział Metrohouse.

Przekonaj się, że współpraca z profesjonalistami może zapewnić korzystniejszą cenę, a usług agentów nieruchomości są dostępne na dogodnych warunkach. - Gwarantujemy sprawne i bezpieczne transakcje dla każdej ze stron - dodają agenci. Pełna oferta Metrohouse w Zielonej Górze dostępna jest tutaj: METROHAUSE ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA Osobom chcącym nabyć lub sprzedać nieruchomość w Gorzowie oraz okolicach polecamy skorzystanie z usług Biura Nieruchomości KRYSWAL, które działa na rynku już od 1999 roku. - Nasza firma zatrudnia wyłącznie pośredników posiadających licencje zawodowe w obrocie nieruchomościami. Długotrwałe doświadczenie i zgromadzona wiedza stanowią fundament profesjonalizmu w naszej pracy. Nasi specjaliści służą fachową radą każdemu, kto potrzebuje naszej pomocy - informuje Kryswal. To biuro zapewnia kompleksową obsługę. Jego oferta obejmuje zarówno sprzedaż, jak i wynajem mieszkań, domów, działek, lokali użytkowych oraz apartamentów.

- Poza działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, od dwudziestu lat zajmujemy się zarządzaniem wynajmem - to usługa skierowana do właścicieli mieszkań lub domów, którzy z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie zajmować się swoją nieruchomością. Dzięki naszym kompleksowym działaniom, mogą oni utrzymać swoje nieruchomości w doskonałym stanie oraz czerpać regularne zyski z wynajmu, bez dodatkowego wysiłku i zmartwień - wyjaśniają właściciele biura.

Pełną ofertę i więcej informacji tego biura nieruchomości poznacie tutaj: KRYSWAL NIERUCHOMOŚCI Doradca kredytowy pomoże uzyskać kredyt na dobrych warunkach Ten specjalista pomoże nam na pierwszym etapie naszej drogi do nowej nieruchomości. Dzięki jego pomocy dowiemy się o naszej kondycji finansowej. To pomoże nam zweryfikować nasze oczekiwania z rzeczywistością. Dobry doradca kredytowy po zapoznaniu się z naszą sytuacją pomoże nam przebrnąć przez gąszcz i zawiłości procedury kredytowej. Podpowie, jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kredyt na dogodnych warunkach. Dotyczy to dokumentów związanych z nieruchomością oraz naszymi dochodami. Dużym atutem jest oferta doradcy rozszerzona o możliwość współpracy z kilkoma bankami. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasz kredyt, jaki bardzo często bierzemy na kilkadziesiąt lat, będzie dla nas korzystny. Usługa doradcy kredytowego jest nam potrzebna wówczas, gdy kupno nowej nieruchomości jest uwarunkowane otrzymaniem dodatkowych środków finansowych w postaci kredytu.

