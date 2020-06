Chcesz oddać odpady w Zielonej Górze? Musisz spełnić kilka warunków. I koniecznie przeczytaj regulamin!

Może wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego jak przywieźć odpady na wysypisko. Ale okazuje się, że ta sprawa wywołuje wiele emocji wśród zielonogórzan. Do naszej redakcji przychodzi coraz więcej listów i emaili od mieszkańców, którzy chcieli oddać odpady na wysypisko w Raculi i zostali odesłani z kwitkiem.

Coraz więcej mieszkańców zgłasza problem wywozu odpadów na wysypisko śmieci w Raculi. Ostatnio napisał do nas 80-letni pan Stanisław, który chciał oddać stary tapczan. Wynajął transport i pojechał do Raculi. Na miejscu okazało się, że musi wrócić do domu po kwit, potwierdzający, że płaci za śmieci.

- W dobie koronawirusa powrót do domu do dodatkowe narażanie mnie na zarażenie – podkreśla pan Stanisław. – Dzwoniłem wcześniej na wysypisko i nikt mnie nie poinformował, że mam mieć ze sobą jakieś dokumenty. Trzeba ludziom to uświadomić… Pan Henryk na miejscu usłyszał, że odpady garażowe nie są posegregowane.

- No i zostałem odesłany w cholerę – mówi. – Lepiej więc wywieźć do lasu?

Pani Halina zastanawia się, czy coś się zmieniło na wysypisku, bo raz że koranawirus i było ono zamknięte, dwa, że rozpoczęła się tam rozbudowa.

Potwierdzenie opłaty za śmieci. Segregacja odpadów Faktycznie, od 1 czerwca zmieniły się godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73. W dni powszednie jest on czynny od godziny 7.00 do 9.00 oraz od 14.00 do 19.00, natomiast w soboty od godziny 9.00 do 15.00.

A co z kwitami o płaceniu za śmieci? Co z segregacją odpadów?

- Zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych osoba przyjeżdżająca do PSZOK powinna okazać na prośbę pracownika potwierdzenie zapłaty za wywóz odpadów (jeżeli jest mieszkańcem domku) lub potwierdzenie zapłaty za czynsz za ostatni miesiąc (jeżeli jest mieszkańcem bloku) – wyjaśnia dyrektor departamentu komunikacji społecznej w zielonogórskim magistracie Monika Zapotoczna. - W regulaminie jest także informacja, że do punktu są przyjmowane tylko posegregowane odpady i że nie ma możliwości segregacji na miejscu. We wszystkich przekazywanych mieszkańcom wiadomościach dotyczących PSZOK zawsze prosimy, aby przed przyjazdem przeczytali regulamin.

Odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej Utylizacja odpadów kosztuje. Teraz mieszkańcy miasta – w dobie pandemii koronarirusa – śmiecą dużo więcej niż przed epidemią. Trzeba więc racjonalnie podchodzić do sprawy, bo przecież wszyscy płacimy za gospodarkę odpadami.

Jeśli robimy np. remont mieszkania, możemy wywieźć gruz – jedna tona na rok. Możemy też oddać zużyte opony – 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe. Przyjmowane są też m.in. świetlówki, baterie, akumulatory, stare leki, meble, sprzęt AGD i inny, odzież, szkło, tworzywa sztuczne, styropian, papa… Pracownicy PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli są one niezgodne z regulaminem (znaleźć go można na stronie PSZOK czy ZGK), jeśli mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, jeśli stwierdzą, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej itd.

Miniony na rozbudowę PSZOK Mimo rozpoczętej rozbudowy PSZOK nadal funkcjonuje. Inwestycje spowoduje, że odbiór odpadów będzie się odbywał w bardziej komfortowych warunkach. Ba, powstanie też giełda używanych przedmiotów i sprzętu. Będzie też ścieżka ekologiczna. Wszystko po to, by jeszcze bardziej uświadamiać mieszkańców, czym jest gospodarka odpadami, dlaczego warto segregować śmieci i dbać o otoczenie. PSZOK zostanie oddzielony od pozostałej części wysypiska. Koszt inwestycji to około 3 mln zł. Aż 85 proc. środków na ten cel udało się zdobyć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie rozbudowany planuje się latem przyszłego roku.

Problemy wynajmujących mieszkania. Co zrobić z wysokimi opłatami?