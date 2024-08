Chcesz porozmawiać z psychoterapeutą? Przyjdź w czwartek do siedziby NFZ w Zielonej Górze

Nie zgadujmy, porozmawiajmy ze specjalistą

- Zdrowie psychiczne często zaniedbujemy, bagatelizujemy. A jest ono tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Złe samopoczucie, utrzymujący się długo smutek, lęk czy strach przed najprostszymi czynnościami. Czy to sygnał, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty? Czy to nic takiego? Bo to chwilowe, bo „jutro” minie. Często zadajemy sobie takie pytania? Nie zgadujmy! Porozmawiajmy! - zachęca rzecznik lubuskiego oddziału NFZ Joanna Branicka.