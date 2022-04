Chcesz się pozbyć trądziku, łupieżu lub wzmocnić włosy? Zastosuj pokrzywę! Wypróbuj przepis na domowy tonik do twarzy i płukankę do włosów Monika Góralska

Do przygotowania płukanek, toników czy naparów można wykorzystać pokrzywę zarówno świeżą, jak i suszoną. gettyimages.com Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Chcesz zagęścić włosy i dodać im blasku? Marzysz o gładkiej cerze bez zmarszczek i wyprysków? Sięgnij po pokrzywę. To znane i niezbyt lubiane ziele, uznawane za chwast ze względu na swoje parzące liście ma wiele niezwykle cennych właściwości zdrowotnych oraz kosmetycznych. Wzmacnia włosy, przeciwdziała ich wypadaniu, wygładza skórę, wspomaga także leczenie trądziku, niwelując wypryski. Już niedługo pokrzywę będzie można spotkać w przydomowych ogródkach, parkach czy lasach, dlatego szczególnie na wiosnę warto skorzystać z jej cennych właściwości i samodzielnie przygotować płukankę do włosów lub tonik do twarzy na trądzik z młodych listków pokrzywy. Podpowiadamy, jak to zrobić. Szukaj przepisów w artykule.