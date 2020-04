- Chciałem się rzucić w ogień i je ratować - mówi właściciel pasieki. 40 uli z pszczołami spłonęło w Wielkanoc w Książu Śląskim

W tragicznym pożarze spłonęło 36 pszczelich rodzin po około 30 tysięcy pszczół każda. To ponad milion pszczół. Spłonął również wóz pszczelarski oraz narzędzia do obsługi pasieki. Pasiekę w Książu Śląskim pod Zieloną Górą od 20 lat prowadził Piotr Jonaczyk. Kontynuował rodzinną tradycję sięgającą 1890 roku.

Ubiegły rok dla pasieki nie był łatwy. Długo panowała susza. W tym roku pan Piotr kupił silne roje. – Chciałem w tym roku powiększyć pasiekę, rozbudować na 100 uli. Udało się mi stworzyć 40 rodzin. Chciałem je rozmnożyć – opowiada pan Piotr o swoich planach. – Zamiłowanie do pszczół dziadkowi zawdzięczam. Odziedziczyłem po nim pasiekę. Dzisiaj musiałem mu powiedzieć, co się stało...

Pan Piotr dziękuje bardzo za duże wsparcie od rodziny i znajomych. – Słowa wsparcia są bardzo potrzebne – przyznaje. I nie poddaje się. Dostał kontakt do kobiety, która chce sprzedać pasiekę, bo zmarł jej mąż i nie może się sama zajmować pszczołami. – Wracam właśnie od pszczelarza z Lubina, do którego kupowałem pszczoły. Dostałem kontakt do jednej pani, która ma pasiekę na sprzedaż. Szybko działam, aby od razu kupić pszczele rodziny i nie rezygnować. Wiadomo, że jak się siedzi i myśli, to tylko gorzej jest - stwierdza.

Zbiórka datków na odnowienie pszczelej rodziny

- Bardzo smutne zdarzenie. Staramy się wspierać naszego sąsiada, ale przez epidemię mamy utrudnioną sytuację. Tyle możemy pomóc, co przez Internet. Festynu ze zbiórką na razie nie zrobimy. Jeśli uda nam się coś w najbliższym czasie wymyślić, to zrobimy to, aby Piotrek mógł odbudować pasiekę - zapewnia Marcin Jelinek. - Nigdy nam nie odmawiał pomocy. Zawsze na nasze charytatywne akcje ofiarowywał miód, teraz sam potrzebuje wsparcia.