Chleb zabija ptaki. Nie dokarmiajmy ich! I nie śmiećmy! Akcja w Łagowie Lubuskim

- Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie z Celowego Związku Gmin w Długoszynie – 1,2 tys. zł. Dzieci w szkołach w Toporowie i Łagowie rysowali prace na temat ochrony przyrody, zaśmiecaniu naszego środowiska – mówi dyrektor Publicznej Biblioteki Gminnej Aneta Bączyk – Mazurkiewicz. – Powstało wiele ciekawych prac, wybraliśmy cztery, które znalazły się na tablicach, informujących o tym, by nie dokarmiać ptaków i nie wrzucać chleba do wody.

Chleb zabija ptaki. Nie dokarmiajmy łabędzi, kaczek...

Tablice są duże i staną w miejscach, gdzie zwykle najwięcej jest turystów. Będzie też Kaczkobar, w którym za symboliczną złotówkę kupimy ziarno. Natomiast dzieci wezmą udział w warsztatach poświęconych ochronie środowiska. Uzyskaną wiedzę poniosą do domów i przekażą ja rodzicom, dziadkom… Wszystkie prace zostaną też w późniejszym czasie pokazane na wystawie w bibliotece w Łagowie. Prof. Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego uważa, że takie działanie jakiego podjął się Łagów jest bardzo ważne. Ciągła edukacja jest konieczna. Tłumaczy, że karmienie łabędzi, kaczek chlebem powoduje u nich różne choroby m.in. biegunki, kwaśnicę żołądka, zwyrodnienie stawów. Czasem powoduje, że ptaki nie odlatuje w odpowiednim czasie do ciepłych krajów. A potem sobie nie radzą…

Dzikie ptaki radzą sobie same. Nie dokarmiajmy ich!

Dzikich ptaków nie należy dokarmiać, bo doskonale sobie radzą same. Chyba że zimą, gdy jest mróz i śnieg. Jeśli chcemy pomagać ptakom to można im podać ziarno, najlepiej niełuskany słonecznik, bo jest uniwersalny. Mogą być też pestki dyni czy płatki owsiane. Nie rzucamy pokarmu do wody, ale zostawiamy na brzegu.

A w Łagowie Lubuskim spotkać możemy np. gągoła, który buduje gniazda w dziuplach, najczęściej po dzięciołach. Inne ptaki? Łyska, łabędź, perkoz dwuczuby, a także bielik…