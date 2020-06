Choć każdy z nich jest różny, wszystkie te psy łączy jedno. Marzą o nowym domu i opuszczeniu klatki. Poznaj zwierzaki ze schroniska

Każda adopcja zwierząt z zielonogórskiego schroniska bardzo nas cieszy. Dla takiego zwierzaka to szansa na nowe życie, dla właściciela okazja do przyjaźni na lata. Pokazujemy Wam więc podopiecznych placówki, którzy czekają na dom. Może któryś z nich podbije Wasze serce?

Staramy się pokazywać Wam podopiecznych zielonogórskiego schroniska licząc na to, że któryś z nich podbije Wasze serce i znajdzie nowy dom. Mimo epidemii koronawirusa w ostatnich tygodniach nadal można było adoptować koty i psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze w czasie epidemii koronawirusa. Co musisz wiedzieć? Powoli zielonogórskie schronisko zaczyna działać tak, jak pracowało przed pandemią. Przypomnijmy, że przez koronawirusa system pracy placówki trochę się zmienił. Każdy z nas może pomóc schronisku dla bezdomnych zwierząt. Przydadzą się ręczniki, kołdry, ale też rękawiczki czy karma Obecnie wolontariusze ponownie zaczęli wyprowadzać zwierzaki na spacery. Chcesz odwiedzić schronisko? To pamiętaj, że na jego terenie należy zasłaniać nos i usta. Musisz stosować się też do wytycznych, w tym dezynfekować ręce, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Myślisz o adopcji psa z zielonogórskiego schroniska? Wypełnij wywiad przedadopcyjny! Adopcja zwierzęcia to olbrzymia odpowiedzialność. Do tego pomysłu trzeba podejść z rozwagą i spokojem. Niektórzy wolą mniej aktywny tryb życia i lepszym kompanem będzie dla nich pies, który bardziej od biegania lubi kanapę. Osoby starsze nie przygarną raczej psa, który potrzebuje się wyszaleć i pokonać dziennie wiele kilometrów. Jak więc przygotować się do adopcji? Warto wcześniej wypełnić wywiad przedadopcyjny.

Trwa głosowanie... Czy masz jakieś zwierzę domowe? Tak. Nie.

Tutaj znajdziesz link do wywiadu przedadopcyjnego - Nie tylko pozwoli on nam ciebie poznać, dzięki czemu będziemy mogli podpowiedzieć, który pies może być idealny dla twojej rodziny, ale też i ty sam dowiesz się kilku rzeczy związanych z adopcją i przyszłym wspólnym życiem - wyjaśniają przedstawiciele zielonogórskiego schroniska.