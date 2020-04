Chodź z nami na wirtualną podróż w czasie. Przed laty wspięliśmy się na szczyt zielonogórskiej Wieży Braniborskiej. Ale są z niej widoki!

Morze zieleni a pomiędzy nią wysepki budynków. Tak prezentowała się Zielona Góra z Wieży Braniborskiej w 2017 roku.

Co tu dużo kryć, tęsknimy za codziennymi wędrówkami po naszym ukochanym mieście. Za odpoczynkiem w naszych parkach, za spacerami po deptaku. Postanowiliśmy wrócić więc do zdjęć, które prezentują Zieloną Górę w pełnej krasie. Tak przenieśliśmy się w czasie. Co zmieniło się w mieście od tego momentu?

Bojadła. Pałac zmienia się z dnia na dzień. Dotacja pozwoli na kolejne remonty. My zajrzeliśmy do jego wnętrz [ZDJĘCIA]

Znasz historię Wieży Braniborskiej w Zielonej Górze?