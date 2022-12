Chorwacja została przyjęta do Strefy Schengen. Na jakie ułatwienia mogą liczyć turyści? Ambasada RP opublikowała instrukcję dla podróżnych

Od 1 stycznia 2023 Chorwacja stanie się kolejnym krajem, należącym do Strefy Schengen. Co to oznacza dla turystów z Polski, którzy masowo odwiedzają Chorwację w ramach wycieczek wakacyjnych i urlopowych?

Chorwacja to jeden z ulubionych wakacyjnych i urlopowych kierunków Polek i Polaków. Do tej pory wybierając się do Chorwacji trzeba jednak było przejść kontrolę graniczną, ponieważ kraj nie należał do Strefy Schengen. Teraz wszystko się zmieni: od 1 stycznia 2023 Chorwacja stanie się kolejnym pełnoprawnym członkiem Strefy, a wakacyjne wyjazdy nad ciepły Adriatyk staną się łatwiejsze.

Chorwacja wejdzie do Strefy Schengen od 1 stycznia 2023

To, co zapowiadał niedawno Radosław Sikorski, jest już pewne: od 1 stycznia 2023 Chorwacja oficjalnie dołączy do Strefy Schengen. Decyzja została zatwierdzona w czwartek 8 grudnia 2022 przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tym samym podróże Chorwacji, jednego z krajów najchętniej wybieranych na wakacje i urlopy przez Polki i Polaków, staną się łatwiejsze. Co zmienia wejście Chorwacji do Strefy Schengen? To właśnie członkostwo w Schengen, a nie samej Unii, gwarantuje swobodę przepływu osób i dóbr bez kontroli granicznych. Znikną kontrole osobiste na granicach Chorwacji z innymi krajami Strefy. Zniesienie kontroli dotyczy turystów podróżujących samochodem, autokarem lub pociągiem.

Od 26 marca 2023 znikną także rewizje i kontrola dokumentów pasażerów na lotniskach.

Chorwacja zacznie wydawać wizy Schengen i korzystać z Systemu Informacji Schengen.

Ambasada RP w Chorwacji sporządziła instrukcję dla podróżnych dot. zmian, jakie nastąpią po wejściu kraju do Strefy Schengen.

Chorwacja i kto jeszcze? Które państwa należą, a które nie należą do Schengen?

Wejście do Strefy Schengen to kolejny krok na drodze integracji Chorwacji z Unią Europejską. Kraj należy do Unii od 2013 r., ale nie był dotąd członkiem Strefy Schengen. Turyści, którzy chcieli spędzić wakacje w Chorwacji, musieli przechodzić kontrole graniczne. Które państwa należą do Strefy Schengen? Jest ich 27, mają łączną powierzchnię ok. 4 mln kilometrów kwadratowych i zamieszkuje je ok. 420 mln osób. To niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii, Bułgarii, Rumunii i Cypru), a także kilka dodatkowych spoza Unii – Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein. Dubrownik to jedna z najbardziej znanych chorwackich miejscowości turystycznych. Wspaniale zachowana średniowieczna zabudowa nadaje miastu niezwykły klimat. dbajurin, 123RF.com

Chorwacja przeszła, Rumunia i Bułgaria nadal czekają

Poszerzanie Strefy Schengen trwa. Już w niedalekiej przyszłości może ona objąć także inne popularne wakacyjne kierunki: Bułgarię, Rumunię i Cypr.

Wszystkie te kraje są prawnie zobowiązane do przyłączenia się do Strefy Schengen w nieokreślonej przyszłości. Muszą jednak spełnić szereg warunków, by zostać przyjęte do strefy bez kontroli granicznych. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia mogą utrudnić proces włączenia do Schengen. Tak też było tym razem: z powodu sprzeciwu Austrii i Holandii wnioski Bułgarii i Rumunii zostały odrzucone tego samego dnia, w którym zatwierdzono wniosek Chorwacji o przyjęcie do Strefy Schengen. Przedstawiciele obu krajów zapowiedzieli, że użyją wszystkich środków prawnych, by obejść krzywdzącą ich zdaniem decyzję Austrii Holandii. Wszystkie pozostałe kraje członkowskie UE, w tym Polska, nie zgłaszały obiekcji dotyczących wniosków akcesyjnych Rumunii i Bułgarii do Strefy Schengen. Oba kraje, zwłaszcza Bułgaria, także znajdują się wysoko na liście ulubionych wakacyjnych i urlopowych destynacji polskich turystów. Chorwacja leży nad ciepłym Morzem Adriatyckim. pkazmierczak, 123RF.com Czytaj też: Czego pod żadnym pozorem nie robić w Chorwacji? Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia? Ten „poradnik" ambasady może dziwić

Najpierw Euro, teraz Schengen: Chorwacja integruje się z Unią Europejską

Chorwacja podjęła niedawno także inną ważną decyzję: o rezygnacji z narodowej waluty (kuny) i przejściu na euro. Z powodu obaw, że zmiana waluty spowoduje wywindowanie cen, rząd Chorwacji postanowił zablokować przelicznik z kuny na euro w taki sposób, by utrzymać ceny produktów na dotychczasowym poziomie.

Źródło: PAP, Reuters Niektóre regiony kraju przypominają Włochy - trudno się dziwić, że Polscy turyści tak lubią spędzać wakacje w Chorwacji. Violin, 123RF.com

