Chory Wiktorek marzy o własnym pokoju z niebieskimi ścianami

- To było cierpiące dziecko, w oczach, którego było widać świadomość, że jest ciężko chory. Był smutny, blady. Nasze pielęgniarki potrafią to ocenić, czy będzie dobrze, czy źle. Wszyscy byliśmy pełni obaw, czy Wiktor przeżyje – przyznaje prof. Stanisław Kwiatkowski z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

- Wiktor urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową. W drugiej dobie życia był operowany. Byliśmy pewni, że z tego nie wyjdziemy. Trzy dni walczyłam, by śmigłowcem dostać się do Krakowa, do prof. Kwiatkowskiego – opowiada matka chłopca.

Siostra Wiktora, 12-letnia Wiktoria, także ma orzeczoną niepełnosprawność. Dziewczynka cierpi z powodu astmy. Ojciec dzieci nie żyje. Matka nie może pracować, bo Wiktor wymaga ciągłej opieki.

- On nie myśli o tej chorobie. Czasem robi mu się przykro, że nie może zagrać w piłkę z innymi dziećmi. W Gorzowie nie ma za bardzo gdzie z Wiktorem chodzić. Na kwadracie [placu zabaw – red.] jest fajnie, ale tam jest dużo dzieci, które często się z niego śmieją. Nikt nie pyta go, jak się nazywa, albo na co choruje, tylko oglądają się za nim, jakby był kosmitą. To nie jest miłe – opowiada Wiktoria.