Chrupiące beciki z ciasta francuskiego z pieczarkami. Zrób, a goście będą zachwyceni. Przepis na szybkie przekąski z ciasta francuskiego

Przekąski z ciasta francuskiego. Niezawodny i szybki przepis

Mam dla ciebie prosty przepis na pyszne przekąski z ciasta francuskiego – beciki z pieczarkami i serem feta. Są one apetycznie chrupiące, wyraziste w smaku, a zarazem delikatne, w sam raz do podjadania. Czerwona cebula zapewnia im nieco ostrości. Ja dodają ją na surowo, ale możesz także podsmażyć cebulę razem z pieczarkami, by nieco zmiękła.