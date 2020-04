Ci Lubuszanie zaginęli bez śladu. Pomóż ich odnaleźć. Widziałeś którąś z tych osób? Zgłoś to jak najszybciej. Czas odgrywa bardzo ważną rolę

Widziałeś którąś z tych osób lub posiadasz informacje na jej temat? Pomóż nam ją odnaleźć! Rodziny i znajomi osób czekają na jakikolwiek znak. Każdego roku w województwie lubuskim ginie kilkanaście osób. Niektóre z nich udaje się odnaleźć, inne znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Widziałeś ich? Zgłoś się do Fundacji ITAKA. Zaginieni w województwie lubuskim, nie zawsze są zgłaszani. Niektóre rodziny starają się działać na własną rękę, inne wierzą w działania policji. Poniżej znajdziecie wizerunki tych osób, których poszukiwaniem zajmuje się również fundacja ITAKA. Zobacz zdjęcia zaginionych osób z naszego regionu. Być może widziałeś którąś z nich lub posiadasz na jej temat jakiekolwiek informacje? Jeśli tak, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Możesz to zrobić dzwoniąc pod numer 116 000 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00) lub 22 654 70 70 bądź wysyłając wiadomość na adres biuro@zaginieni.pl. Fundacja ITAKA weryfikuje uzyskane informacje we współpracy z policją. Zobacz również: Każdego roku w Polsce ginie nawet 20 tysięcy osób

Unsplash