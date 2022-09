Ciągle czekamy, aż na tory wrócą roboty. Mam dość utrudnień! Wszystko stoi, a Lubuszanie cali w nerwach

- Żeby tyle czasu to trwało? Przecież to tylko 40 kilometrów. Masakra jakaś, już dawno modernizacja miała być zakończona, a my normalnie jeździć do stolicy – mówi Tomasz Jędryczko z Zielonej Góry. – Terminy zakończenia prac wciąż przesuwano. Ostatnio padał kwiecień tego roku, później trzeci kwartał tego roku. Ale pewne jest to, że to też nieaktualne. Bo przecież miesiące kolejne upływają, a na torach robotników nie widać. Nic się tam nie dzieje. Ciągle jesteśmy przez to odcięci od świata.