W poniedziałek policja została zawiadomiona o tym, że sąsiedzi od dłuższego czasu nie widzieli mężczyzny z mieszkania przy ul. Sikorskiego. Do pomocy w otwarciu drzwi mieszkania została wezwana straż pożarna. Niestety po dostaniu się do środka potwierdziły się najczarniejsze przypuszczenia. W mieszkaniu było ciało mężczyzny. To zgon z przyczyn naturalnych.