Ciekawe zjawisko na niebie, które będzie można zobaczyć w niedzielę wieczorem. Co to za światełka? To przelot satelitów Starlink nad Polską.

Satelity Starlink mają zapewnić łączność z Internetem na całej Ziemi

Widzieliście minionej nocy tajemnicze, jasne punkty przelatujące na niebie? To nie UFO. To satelity Starlink należące do amerykańskiej firmy SpaceX, które są kolejnymi elementami konstruowanej od niemal roku na orbicie tzw. mega-konstelacji satelitarnej, mającej zapewnić łączność z internetem w dowolnym miejscu na Ziemi.

Zanim satelity Starlink trafią na swoje docelowe orbity, poruszają się w niewielkich odległościach od siebie.

