Cmentarz dla koni - unikat w skali świata, mieści przy tym dolnośląskim zamku. To miejsce warto odwiedzić! [ZDJĘCIA]

Historia zamku Kliczków. Wizyty cesarzy, wojska napoleońskie i Armia Czerwona

Historycy nie mogą zgodzić się, co do czasu, w którym jeszcze drewniana oraz murowana konstrukcja stanęła w miejscu imponującego dziś zamku. Wiadomo, że fundamenty zostały postawione pod koniec XIII wieku, a fundatorem był prawdopodobnie Bolek I Surowy, który w ten sposób chciał się ochronić przed czeską agresją. Na przestrzeni kolejnych lat obiekt rozbudowywano, a on sam przechodził z rąk do rąk i wielokrotnie zmieniał właścicieli. W połowie XVI wieku znalazł się w posiadaniu rodziny Rechenbergów, a w 1611 roku na dworze pojawił się ówczesny król Czech oraz cesarz rzymski. Po okresie wojny trzydziestoletniej władzę nad obiektem przejmuje ród von Schellendorfów, następnie Frankenbergów oraz Promnitzów. W 1767 roku aż do konfiskaty przez nazistów Kliczków będzie należał do rodu Solms-Baruth. Zamek przeżyje najazd i grabież wojsk napoleońskich i doczeka się gruntownej przebudowy oraz wizyty cesarza niemieckiego Wilhelma II.

Średniowieczna wieża to pozostałość po czasach, kiedy na tym terenie panowali książęta świdnicko-jaworscy. Obiekt miał bronić władców przed Czechami Justyna Orlik

Ostatnimi potomkami, zamieszkującymi w Kliczkowie były dzieci księcia Fridricha II zu Solms-Baruth oraz Idy Louisy von Hochberg, nazywanej pieszczotliwie Lulu. Ona sama przyjaźniła się z księżną Daisy von Pless, która zamieszkiwała na zamku Książ. Rodziny odwiedzały się wzajemnie, a ich zamiłowanie do przejażdżek konnych tylko intensyfikowało wzajemne kontakty. W czasie II wojny światowej rodzinat, w do dziś niejasnych okolicznościach opuściła włości, a jej majątek skonfiskowano. Po wojnie został zdewastowany przez żołnierzy Armii Czerwonej i lokalnych szabrowników. Później przejmowały go po kolei Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych oraz Politechnika Wrocławska.