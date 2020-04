Cmentarze zamknięte przez epidemię koronawirusa? Nie wszystkie. Sprawdź gdzie można odwiedzać groby

- Po licznych prośbach mieszkańców zdecydowaliśmy się otworzyć cmentarz komunalny do piątku - wyjaśnia burmistrz Bartłomiej Bartczak.

Dodaje jednak, że sytuacja na cmentarzu będzie monitorowana. - Wiemy, że dla wielu ludzi możliwość odwiedzania grobów bliskich, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, to bardzo ważna sprawa - zauważa B. Bartczak. - Z drugiej strony otrzymywaliśmy informacje, że mnóstwo osób zbiera się na cmentarzu w czasie gdy szaleje epidemia. Skoro zostały wprowadzone zakazy wstępu do lasu, to niektórzy wybrali się właśnie na cmentarz. Dlatego prosimy o to, żeby cmentarz, w tym wymagającym odpowiedzialności czasie, nie stał się miejscem rekreacyjnych spacerów i spotkań towarzyskich. Do piątku będziemy mieli rękę na pulsie i sprawdzimy jak wygląda sytuacja.

Pijaństwo na cmentarzu w Żarach i decyzja o zamknięciu

Cmentarz przy ul. Szpitalnej w Żarach zamknięto we wtorek. Powodem jest epidemia koronawirusa i mieszkańcy, którzy nie stosują obowiązujących obostrzeń. Wszystkie bramy wjazdowe do żarskiej nekropolii otaśmowano. Zakaz obowiązuje do odwołania. Jak się okazuje, wielu mieszkańców Żar nie respektowało obowiązujących zakazów, które mówią o tym, by nie gromadzić się tłumnie w miejscach publicznych i zachować odstęp od siebie. Co gorsza, byli i tacy, którzy nad grobami organizowali sobie spotkania towarzyskie z alkoholem. Stąd decyzja administracji cmentarza.