Co dalej z terenem Zastalu w Zielonej Górze? Czy powstanie tam galeria handlowa?

- Na podstawie tego studium powstanie dokument, który będzie globalnie określał funkcje dla całego tego obszaru. Natomiast plany miejscowe będą już szczegółowo opisywały, co może znaleźć się w danym miejscu - wyjaśnia wiceprezydent Lesicki. - W tej chwili zakładamy, że na terenie dawnego Zastalu mogą pojawić się sklepy wielkopowierzchniowe czy też galerie handlowe. Istnieje także możliwość zabudowy wielorodzinnej. Przewidujemy także możliwość realizacji różnego rodzaju usług, np. publicznych - twierdzi Lesicki.

Pomysł, aby w przyszłości na terenie Zastalu mogło pojawić się budownictwo mieszkaniowe oraz nowe sklepy czy też usługi nie jest nowy. Wygląda jednak na to, że te plany zaczynają przybierać coraz bardziej realną formę. Obecnie w urzędzie miasta trwają konsultacje społeczne nad studium uwarunkowań, według którego w przyszłości będą realizowane kolejne inwestycje.

Jego zdaniem w przyszłości na terenie Zastalu mogłoby powstać nowe osiedle z prawdziwego zdarzenia, ze szkołą, przedszkolem, ale też teren rekreacyjnym z zielenią. - Uwagi w tej sprawie można zgłaszać na stronie urzędu miasta, trzeba jednak mieć do tego celu podpis elektroniczny. Jeśli ktoś takowego nie posiada, to zachęcam do przesłania swojej opinii drogą pocztową. Niestety, ale prawo jest tak skonstruowane, że nie ma innego wyjścia, trzeba odnotować, kto składał daną uwagę - twierdzi wiceprezydent miasta.