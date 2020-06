Co grozi 53-latkowi za rasistowski atak w zielonogórskim Bachusie?

W ubiegłym tygodniu szerokim echem odbiła się w mediach sprawa znieważenia obywatela Ukrainy pracującego jako kelner w jednej z zielonogórskich restauracji w centrum Zielonej Góry. W mediach społecznościowych pojawił się również film, na którym widać pistolet, a w tle słychać głos mężczyzny, który grozi zarówno kelnerowi jak i całej obsłudze restauracji.

Mężczyznę zatrzymano w Gdańsku

- Zielonogórscy policjanci natychmiast po otrzymaniu informacji o incydencie przystąpili do działania. Dzięki szybkiej pracy dochodzeniowej i operacyjnej policjanci ustalili w piątek rano, że mężczyzna przebywa w Gdańsku. Na jego koncie w mediach społecznościowych pojawił się kolejny film z pistoletem nakręcony w jednej z gdańskich kawiarni. Tam mężczyzna został zatrzymany. Spędził noc w policyjnym areszcie i w sobotę policyjny konwój przewiózł go do KMP w Zielonej Górze – informuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.