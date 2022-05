Co jest nie tak z tą nowoczesną przychodnią w Zielonej Górze? Są nowe warunki najmu. Czy tym razem uda się skusić medyków?

Nowo wybudowana przychodnia zdrowia w Zielonej Górze Ochli nie ma szczęścia do lekarza. Kilka razy ogłaszano przetarg. Bez skutku. Teraz mieszkańcy przedstawili swoją propozycję najmu. Czy tym razem się uda i przetarg zakończy się sukcesem?

Przychodnia zdrowia w Zielonej Górze Ochli to wielkie marzenie mieszkańców. Mówili o nim jeszcze przed 2015 rokiem, kiedy doszło do połączenia miasta z gminą. Przeszkodą w realizacji planów były pieniądze. Nagle się pojawiły - jako bonus połączeniowy. Mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczą go właśnie na budowę nowoczesnej przychodni. To był priorytet.

Przychodnia zdrowia nowa i nowoczesna

Nowoczesny obiekt udało się wybudować. Natomiast większym problemem okazali się lekarze, którzy objęliby opieką mieszkańców Ochli i sąsiednich sołectw. Kolejne przetargi nie przynosiły rezultatów.

Na zebraniu sołeckim, które odbyło się 25 kwietnia br., przedstawione zostały nowe minimalne wymagania w przetargu. - W ostatnich dwóch nie było żadnych ofert. Przedstawiciele sołectwa Ochla z panią sołtys radą dzielnicy Nowe Miasto - Dorotą Bojar na czele przesłali do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej swoją propozycję zmniejszenia wymogów (chodzi o godziny i dni otwarcia oraz liczbę lekarzy - co jest uzależnione od ilości zgłoszonych do przychodni pacjentów. Wcześniej było to uzależnione od czasu otwarcia przychodni - pierwsze pół roku jeden lekarz przez min 3 dni w tygodniu po 4 godz., w drugim półroczu jeden lekarz przez min 5 dni w tygodniu po 4 godz. i od drugiego roku od podpisania umowy - dwóch lekarzy w tym jeden pediatra od 5 dni w tygodniu od 8:00-18:00 ) – mówi Paweł Wysocki z ZGM w Zielonej Górze.

Zdecydowano, że tak pomniejszone wymagania muszą być omówione na zebraniu sołeckim i przegłosowane przez mieszkańców. Tak też się stało. Mieszkańcy na zebraniu sołeckim przegłosowali te wymogi.

Nowo wybudowana przychodnia zdrowia w Zielonej Górze Ochli Mariusz Kapała

Zdrowie. Poprawka wiceprezydenta nie zyskała aprobaty mieszkańców

Paweł Wysocki wyjaśnia, że mieszkańcy nie zgodzili się jednak na przegłosowanie jednej z poprawek zaproponowanych przez wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, aby niezależnie od liczby przyjętych pacjentów (złożonych deklaracji) po 5 latach od dnia podpisania umowy najmu, przychodnia była otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

- Wtedy mieszkańcy Ochli po przegłosowaniu tego na zebraniu sołeckim mieliby możliwość wnioskowania o wypowiedzenie umowy najmu przez ZGM – dodaje radny. - Po przyjętych warunkach istnieje ryzyko, że lekarz w przychodni przez lata będzie przyjmować tylko 3 dni w tygodniu po 4 godziny (oczywiście jest to uzależnione od liczby osób, które złożą deklaracje, co opisałem we wcześniejszym mailu).

Nowa oferta na przychodnię zdrowia

Teraz cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 4,80 zł netto za 1 m2/1mc (całkowita powierzchnia 253,04 m2) czyli 1.214,59 zł netto za miesiąc.

Lokal można oglądać 9 maja br., w godz. 10:00-11:00 oraz 10 maja br., w godz. 17:30-18:30

Oferty należy złożyć do 13 maja br., do godz. 14:30 w kancelarii ZGM lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu oferty)

Najemcy zostanie użyczony sprzęt medyczny, elektroniczny, AGD i meble wskazane w załączniku na okres najmu.

W ofercie oprócz stawki najmu najemca musi określić koncepcję funkcjonowania przychodni lekarskiej co będzie najwyżej punktowane przez komisję.

Wymagania minimalne prowadzenia przychodni (większe będą lepiej punktowane): od początku działania przychodni, aż do osiągnięcia 1400 złożonych deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – co najmniej przez 3 dni w tygodniu i w każdym z tych dni przez minimum 4 godziny (w tym jeden dzień w godzinach popołudniowych);



po przekroczeniu 1400, aż do osiągnięcia 1800 złożonych deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – co najmniej od poniedziałku do piątku (minimum 5 dni w tygodniu) i w każdym z tych dni przez minimum 4 godziny (w tym jeden dzień w godzinach popołudniowych);



po przekroczeniu 1800 złożonych deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, co najmniej od poniedziałku do piątku (minimum 5 dni w tygodniu) w godz. 800 – 1800 oraz prowadzenie co najmniej dwóch gabinetów POZ przez lekarza spełniającego wymogi dla lekarza POZ w tym jednego lekarza z specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej lub pediatrii.

