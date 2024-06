Co łączy Rolanda Garossa z fortem Sarbinowo niedaleko Kostrzyna? Bardzo wiele! To historia jak z powieści sensacyjnej

Roland Gaross więziony w sąsiedztwie kostrzyńskiej twierdzy

Tak, to ten sam Roland Garros, którego imieniem nazwano korty, na których rozgrywane są turnieje French Open. To właśnie w tych prestiżowych rozgrywkach w 2024 r. po raz czwarty zwyciężyła Iga świątek. Wróćmy jednak do francuskiego pilota. Jak to się stało, że trafił do sarbinowskiego fortu? Otóż 18 kwietnia 1915 r. został zestrzelony przez Niemców i przymusowo lądował po niemieckiej stronie frontu. Trafił do niewoli. Umieszczono go w forcie sarbinowskim. Więziono tu setki jeńców. Poza Garrosem w tym samym czasie trafił tu również m. in. radziecki marszałek Michaił Tuchaczewski.