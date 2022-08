Co można zrobić ze śliwek, by było lekkie i zdrowe? Wypróbuj proste przepisy na ciasto ze śliwkami, śliwki w occie, nalewkę i inne przetwory Anna Rokicka-Żuk

Tradycyjne ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką to ulubiony słodki wypiek wielu Polaków. katjasv/pixabay.com Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Śliwki to sezonowe owoce, które są lekkie i zdrowe. Nie mają tak wiele cukru, jak niektóre inne owoce, dzięki czemu z ich udziałem można przygotować różne dietetyczne dania. Podpowiadamy, co można zrobić ze śliwek, by zjeść coś lekkiego i zdrowego. Sprawdź nasze wskazówki oraz przepisy na bezglutenowe ciasto ze śliwkami, śliwki w occie, dżem ze śliwek oraz powidła śliwkowe bez dodatku cukru i wypróbuj nalewkę, którą można przygotować w wersji słodkiej lub wytrawnej.