Co robią, że mają piękne życie na emeryturze? Zdradzają nam uczestnicy Forum Seniora

– Czas prędzej płynie, kiedy jesteśmy razem. Zapomina się o problemach i o tym, że zdrowie już nie takie. Dobrze by było, żeby więcej było grup seniorów i takich spotkań – uważa pani Janina, która przyjechała większą grupą z Nowej Soli na Forum Seniora do ZielonejGóry. – Ważne żeby się spotykać. Korzystać, kiedy zapraszają na nas na dzień kobiet, dzień seniora, iść na wszystko – tłumaczy pani Krystyna. Kolejna pani Janina uważa, że najważniejsze jest życie towarzyskie. – Trzeba wyjść do ludzi, czegoś się dowiedzieć, porozmawiać. Wziąć udział w wycieczkach – radzi.