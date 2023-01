Co się dzieje na stacji kolejowej w Babimoście? Kiedy znów tu pojawią się pociągi?

Perony na stacji kolejowej w Babimoście przebudowane

Tymczasem jednak nowy wykonawca- Alusta S.A. - prowadzi prace na wszystkich frontach robót, to m.in. roboty torowe, prace przy obiektach inżynieryjnych, sieci trakcyjnej i systemie sterowania ruchem kolejowym. Na ok. 35 km odcinku m.in. wymieniona jest nawierzchnia torowa. Zakończono przebudowę większości przejazdów kolejowo-drogowych na trasie. Na stacji Babimost widać przebudowane perony. Gotowe jest nowe oświetlenie. Platformy są sukcesywnie wyposażane w elementy tzw. małej architektury służące podróżnym. Wkrótce montowane będą wiaty.

Co z remontem dworca kolejowego w Babimoście?

Obecnie wykonawca koncentruje się na przebudowie mostów i wiaduktów: np. w okolicy Zbąszynka gotowa jest już część obiektu nad łącznicą kolejową, następnie realizowane będą prace nad częścią przebiegającą nad linią kolejową Poznań – Kunowice. Zakończono także zasadnicze prace przy remoncie konstrukcji stalowej mostu w okolicy Czerwieńska. Na obu obiektach do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni torowej.

Remont linii kolejowej to jedna inwestycja, a planowane remonty dworców – to druga. Na jakim etapie jest on obecnie?

Postępowanie na wybór wykonawcy remontu dworca kolejowego w Babimoście ogłoszone zostało w listopadzie ub.r. Wpłynęły dwie oferty o wartości 5,95 mln zł brutto i 8,8 mln złotych brutto. Obecnie komisja przetargowa sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym i prawnym. Po zakończeniu tego procesu nastąpią rozstrzygnięcia postępowań.