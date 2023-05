Co się dzieje na ulicach w centrum Zielonej Góry? Zaczęła się inwestycja, po której ma być mniej korków w mieście

Utrudnienia w Zielonej Górze. Gdzie są prace drogowe

Rozpoczęte się prace obejmują Rondo PCK, skrzyżowanie ul. Krętej z aleją Wojska Polskiego, skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z parkingiem, skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z ul. Zacisze oraz ul. Wyszyńskiego. W tym rejonie, tam gdzie nie ma świateł na przejściach dla pieszych, zostaną one zamontowane. Priorytet jazdy będą miały autobusy MZK, kiedy będą zbliżały się do sygnalizacji, dostaną zielone światło. Ponadto, będzie bezpieczniej dla kierowców wyjeżdżających z ulicy Krętej. Będzie dodatkowy pas skrętu w lewo na ulicy Wyszyńskiego.

– Trudno powiedzieć, kiedy się zakończą roboty w tym miejscu. Jeśli będą potrzebne siły na Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Krętą, wtedy zabezpieczymy plac i będziemy działać tam. A tymczasem poprawiamy część nawierzchni chodnika, konstrukcję zatoczki autobusowej, a poszczególne warstwy w zatoczce będą kładzione w następnych dniach – usłyszeliśmy od pracowników.

Łączny koszt budowy systemu ITS to ok. 31 milionów złotych, w tym dofinansowanie unijne wynosi ok. 21,5 mln zł. Wykonanie zadania planowane jest do końca października.