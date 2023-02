Co się stało z posadzką w popularnym sklepie w Zielonej Górze? Jest odpowiedź sieci sklepów

Handel w Zielonej Górze. Co mogło być przyczyna zniszczenia posadzki?

Do ewakuacji klientów sklepu sieci Lidl przy ul. Zacisze w Zielonej Górze doszło na początku tego miesiąca. Zdarzenie wzbudziło wiele emocji wśród klientów. Część posadzki podniosła się i w tym miejscu popękały płytki. Na miejsce wezwana została nawet straż pożarna. Przyjechały dwa wozy. Okazało się, że konstrukcja sklepu nie jest naruszona.

- Wyglądało to groźnie - mówił mediom Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. - Wyglądało na pęknięcie i podniesienie całej podłogi. Na szczęście okazało się, że nie miało to związku z ewentualnymi problemami konstrukcji budynku.

Wiele z opinii mieszkańców na temat tego, co mogło być przyczyną wybrzuszenia podłogi wiązało się z przeszłością tego terenu. To teren po dawnej kopalni węgla brunatnego. Po przeciwnej stronie ulicy na jednym z domów do tej pory widnieje górniczy symbol.

Zielonogórzanie domyślali się, że to podziemne ruchy po wydobyciu złóż mogły być przyczyną zniszczenia posadzki. Zaledwie 10 lat temu zapadła się ziemia w okolicy nieodległego Wilkanowa. Tam również wydobywany był węgiel brunatny. Ponadto podczas budowy pobliskiej Biblioteki Uniwersyteckiej węgiel brunatny został znaleziony. Węgiel brunatny zaprzestano wydobywać w Zielonej Górze w 1948 roku.

