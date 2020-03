Co się zmieniło, a co jeszcze może się zmienić w zielonogórskim ogrodzie botanicznym

Jest pomysł, by kiedy zrobi się cieplej, w ogrodzie przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze odbywały się wieczorki jazzowe. Już niebawem w tym pięknym obiekcie odbędzie się też impreza wielkanocna. I to nie tylko dla najmłodszych.

A już teraz powoli wszystko zaczyna kwitnąć. Przypominamy, że w ogrodzie stoją już ule. Pszczoły, które na co dzień w nich mieszkają, produkują miód. Już w zeszłym roku był on udostępniany mieszkańcom w niewielkich słoiczkach. To pierwszy taki miejski miód. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie go jeszcze więcej!