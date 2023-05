Co się znajdzie w nowej szkole muzycznej? Dwie sale koncertowe na 330 i 152 miejsca oraz wiele nowoczesnych miejsc dydaktycznych

Trwa budowa nowej szkoły muzycznej. Z czasem obiekt będzie siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, a także Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, które to placówki połączą się w Zespół Szkół Muzycznych. Nie będzie to tylko szkoła, ale nowy punkt kulturalny na mapie miasta. Znajdą się w niej dwie sale koncertowe czy miejsce prezentacji dzieł malarskich, fotograficznych, instalacji plastycznych.

- Szkoła będzie funkcjonowała przez cały tydzień. Nie wyobrażam sobie, żeby w weekendy czy w wolnym czasie była zamknięta. Ludzie będą mieli czas, by móc uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych – podkreśla Honorata Górna, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze. – Dzięki prowadzonej inwestycji zyskają więc nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy.

Nowa szkoła muzyczna - wszystko w jednym miejscu i blisko węzła komunikacyjnego

Najważniejsze, że wszystko będzie w jednym miejscu. Co to znaczy? Dziś uczniowie najpierw uczą się w szkole podstawowej, liceum czy technikum przedmiotów ogólnokształcących, a popołudniami biegają do szkoły muzycznej.

- Doba nie jest z gumy. Uczeń musi odrobić lekcje ze szkoły ogólnokształcącej, potem jeszcze wykonać zadania (ćwiczenia) ze szkoły muzycznej. A często jeszcze dojechać do Gubina, Krosna, Nowej Soli, bo i takich uczniów w szkole II stopnia mamy – podkreśla pani dyrektor. – Teraz wszystko będzie miał uczeń w jednym miejscu, tu także zje obiad. Ważne jest też to, że blisko szkoły jest dworzec kolejowy, autobusowy, centrum przesiadkowe MZK.

Nowoczesny, na miarę XXI wieku, obiekt, który stanie się siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze, rośnie w oczach. Placówka służyć będzie także mieszkańcom, bo organizowane w niej będą koncerty, wystawy i inne wydarzenia artystyczne... Jacek Katos

Co się znajdzie w Zespole Szkół Muzycznych?

Nowy budynek edukacyjny w pełni zaspokoi obecne potrzeby szkoły i pozwoli na jej rozwój. Znajdą się w nim m.in. 12 klas fortepianu, 25 klas instrumentów smyczkowych, 8 klas zajęć ogólnomuzycznych, 3 klasy perkusji, 5 klas teorii muzyki, 2 klasy rytmiki, sale do prób kameralnych, biblioteka, pokój nauczycielskie, szatnie, toalety.

PSM I i II stopnia w Zielonej Górze to największa tego typu szkoła w województwie. Kształci od 70 lat.

- Dla nas niezmiennie ważne jest też to, że uczniowie będę mogli zaprezentować się podczas różnych wydarzeń kulturalnych w dwóch salach koncertowych. Dydaktyka jest podstawą, ale młodzi ludzie muszą gdzieś się pokazać, uczyć się występów na scenie. Prezentacje zwłaszcza większych zespołów do tej pory była niemożliwa. Mamy malutką aulę. Musieliśmy korzystać z większych sal w Filharmonii Zielonogórskiej, Uniwersytecie Zielonogórskim czy – uważa Honorata Górna. – Te dwie sale pozwolą nam na organizowanie różnych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta czy województwa. Nie będziemy ograniczać się tylko do koncertów muzycznych. Będzie miejsce na wystawy różnych dzieł artystycznych.

Jak mówi pani dyrektor budynek już robi wrażenie. Prace toczą się już wewnątrz, trzeba na bieżąco decydować o kolorach i wystroju wnętrz. Stąd też panią dyrektor można teraz często spotkać w budowanym obiekcie.

Sale koncertowe na 330 i kameralna na 152 miejsca

Projektantem obiektu jest pracownia z Poznania, specjalizująca się w tego typu salach koncertowych i szkołach muzycznych.

- Nasze sale koncertowe będą na miarę XXI wieku. Będzie studio nagrać, w salach nie będzie porozrzucanych kabli, nie będzie na niej głośników, ale wszystko zostanie schowane. Osoba obsługująca koncert z reżyserki będzie miała zapewniony nowoczesny sprzęt, który zapewni odpowiednia jakość bez względu na to czy to będzie koncert kameralny czy zagra orkiestra symfoniczna – podkreśla Honorata Górna. - Cała sala jest w ustrojach akustycznych, dzięki tym elementom dźwięk niesie się po pomieszczeniu bardzo dobrze. Tak samo ekrany akustyczne są dopasowane w zależności od składu wykonawczego na scenie.

Tak to się zaczęła rozbudowa szkoły muzycznej

Przypomnijmy, jakie były początki tej inwestycji. Dzięki przeprowadzce Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" z budynku przy ul. Dzikiej, do pięknej i nowej siedziby na Wyszyńskiego, marzenia powoli mogły stać się rzeczywistością. W dawnym obiekcie, gdzie przez wiele lat mieścił się właśnie Dom Harcerza, utworzono miejską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną. Potem radni zgodzili się, by przekazać ją Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po to, by gospodarzem nowo budowanej placówki, był jeden organ. Poza tym ministerstwo mogło przekazać pieniądze na rozbudowę, a nie budowę szkoły muzycznej (stąd inwestycja to rozbudowa dawnego Domu Harcerza). W 2020 roku udało się szkole muzycznej otrzymać dofinansowanie z Programów MKiDN 2020 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego w wysokości 1 mln 56 tys. zł. Ruszył pierwszy etap budowy. Wykonane zostały fundamenty do poziomu stropu nad parterem budynku edukacji artystycznej. Wiele osób myślało, że poczekamy kolejne lata na pieniądze, by dokończyć inwestycję. Ale udało się pozyskać finanse na drugi etap, wykonawcą jest zielonogórski oddział firmy Diament. Dzięki temu zadaniu uczniowie będą mogli się przenieść do części dydaktycznej. Trzeci etap to już wyposażenie sal koncertowych.

Nowoczesny, na miarę XXI wieku, obiekt, który stanie się siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze, rośnie w oczach. Placówka służyć będzie także mieszkańcom, bo organizowane w niej będą koncerty, wystawy i inne wydarzenia artystyczne... Jacek Katos