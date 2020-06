Co tam się stało? Żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra znokautowani!

Jeśli mecz z Włókniarzem miał być sprawdzianem, czy testem dla Falubazu, to wypadł on kompromitująco. Rywale zielonogórzan byli zdecydowanie lepsi, szybsi, waleczniejsi. Już pierwsze obrazki meczu pokazały, że stroną dominującą, i to zdecydowanie, będą goście. Byli dużo szybsi na starcie, imponowali znacznie większą prędkością na dystansie, żal było patrzeć, z jaką łatwością częstochowianie ogrywali miejscowych. Po trzech wyścigach było 4:14, a kolejne nokautujące ciosy przyjezdni wyprowadzili w 5 i 6. biegu. W zasadzie już na początku spotkania było po meczu, bo przewaga Włókniarza wzrosła do 18 punktów (27:9!).