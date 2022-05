Co to za słupki stanęły w centrum Zielonej Góry? Do czego będą służyć? Trwa testowanie

- Słupki miały być schowane w ziemi, a one stoją, to te takie czarne jakby skrzynki? – pyta pan Mieczysław. I jak to ma działać, przecież samochód bez problemu tędy przejedzie.

Na drogach Zielonej Góry. Pojazdy uprzywilejowane wjadą na deptak bez problemu

Podczas testowania widzimy migające światełko na tzw. skrzynce. Kiedy pojawia się czerwone, nie przejedziemy przez deptak. Droga będzie wolna, gdy słupki schowają się w ziemi. Stanie się to dzięki aplikacji w telefonie.

Projekt zakłada, że nie będzie żadnej ulicy prowadzącej na deptak, na której nie będzie blokad. Nie da się ich ominąć i samowolnie wjechać na deptak. Oczywiście, wyjątkiem będzie karetka pogotowia, straż pożarna czy inne pojazdy uprzywilejowane. Nie będą mieć też problemu z wjazdem na deptak mieszkańcy kamienic na Starym Mieście czy zaopatrzeniowcy sklepów i restauracji.

Gdy uprawniony do wjazdu na deptak samochód podjedzie do takiej blokady, ta automatycznie się schowa. Po przejechaniu - znów się podniesie. Nie ma możliwości, by ktoś wjechał za autem upoważnionym na gapę.

W przypadku karetki wystarczy krótki sygnał dźwiękowy. Mieszkańcy korzystać będą z aplikacji w telefonie.