Co wiemy o przyczynach tragicznego wypadku pod Zieloną Górą? Bilans zderzenia autobusu z busem: 41 osób hospitalizowanych, jedna nie żyje Maciej Dobrowolski

1 osoba nie żyje a 41 poszkodowanych trafiło do sześciu różnych szpitali – tak wygląda bilans wypadku, do jakiego doszło, 13 września, na drodze krajowej nr 32 na wylocie z Zielonej Góry w stronę Leśniowa Wielkiego. Po tym, jak niemal czołowo zderzył się pojazd transportu medycznego z autobusem PKS w błyskawicznej akcji ratunkowej brało udział 7 zespołów ratowniczych, 4 śmigłowce, 11 radiowozów, 50 strażaków oraz ok. 30 policjantów. Co udało się ustalić prokuraturze?